Servizi educativi | i contributi

"Il Comune di Pisa mette a disposizione nuove risorse per sostenere le famiglie", annuncia l’amministrazione presentando il bando per i rimborsi delle spese di doposcuola e centri estivi sostenute tra il primo giugno e il 31 dicembre 2025. L’avviso, pubblicato sul sito istituzionale, destina complessivamente 143.957,11 euro: agli 83.957,11 euro di contributo statale si aggiungono infatti ulteriori 60mila euro stanziati dal Comune (nella foto l’assessore Buscemi). Il contributo massimo previsto è di 300 euro per ciascun figlio. Possono fare domanda i genitori di minori residenti a Pisa, di età compresa fra 3 e 17 anni, che abbiano frequentato centri estivi o servizi di doposcuola sul territorio comunale nel periodo indicato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
