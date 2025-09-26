Serkan e gli altri in fondo al pozzo

Serkan Onur Y?lmaz è in sciopero della fame da più di trecento giorni. È un prigioniero politico, detenuto in un carcere turco di massima sicurezza e ha smesso di mangiare . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

