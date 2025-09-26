Serie D | qui Seravezza Masitto fa mea culpa dopo la sconfitta a Montevarchi | Non l’abbiamo preparata bene

Brutto passo falso quello del Seravezza nell’infra-settimanale a Montevarchi. Al di là della sconfitta (che può starci. anche se chiaramente fa notizia dopo tre vittorie di fila) a far suonare un campanello d’allarme è l’aver subito tre reti, andando sotto addirittura 3-0, con gol presi in modo evitabile. Difesa verdazzurra dunque da (ri)registrare dopo che aveva incassato soltanto una rete nelle precedenti tre partite. L’allenatore Cristiano Masitto tuttavia non fa drammi, cerca di analizzare cosa non ha funzionato nella sfida di mercoledì (contro un’avversaria che aveva fatto appena un punto nelle tre gare precedenti) per intervenirci subito in questi giorni che portano al match interno con l’Orvietana (la domenica dopo sarà derby a Camaiore). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

