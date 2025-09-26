Serie D le porte del campo sono troppo alte | il Brusaporto perde a tavolino contro il VillaValle

2025-09-26 12:22:00 Arrivano conferme: Una partita non disputata a causa delle porte troppo alte: è successo in Serie D, nella Bergamasca, nella sfida tra Brusaporto e VillaValle. Il match, valido per la 3ª giornata del girone B, si doveva giocare a Casazza, sul campo sportivo di via Broli, a causa della mancata certificazione di agibilità aggiornata da parte dello stadio di casa del Brusaporto. Una volta arrivato sul posto, i dirigenti del VillaValle hanno notato che qualcosa non andava nell’altezza delle traverse, così è stato preparato un preavviso di esposto. FUORI NORMA – Al suo arrivo, l’arbitro Stefano Laugelli di Casale Monferrato ha preso le misure, confermando quanto sostenuto dalla squadra ospite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

