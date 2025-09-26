Serie D - Girone E | il punto Maraia | Tau è un successo meritato Bravi i più esperti a guidare i giovani
Il Tau si scopre capolista, insieme al San Donato Tavarnelle. Ringiovanita e completamente modificata (sono rimasti in quattro sui venticinque della "rosa" della passata stagione), ma, come nella proprietà commutativa in matematica, il risultato è lo stesso. Anche se nel campionato precedente ci furono sette vittorie di fila e il primo posto solitario. Ma sono dettagli. Gli amaranto sono pronti ancora una volta a disputare un torneo di vertice e a togliersi soddisfazioni come contro i lanieri dei grandi "ex". Maraia analizza così il match. "Gara ricca di emozioni – afferma –. E' la vittoria di ragazzi che si sono adattati a tutte le difficoltà, di chi ha dato tutto, di chi era infortunato fino a due giorni fa e poi ha siglato il gol della vittoria come Manetti.
