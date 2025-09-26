Serie C Il Gubbio vuol voltare pagina Dopo il ko testa alla Vis Pesaro
Non è mai facile gestire la prima sconfitta in campionato ma non c’è altra strada se non quella di guardare avanti. Il Gubbio di Domenico Di Carlo, uscito dal "Molinari" di Campobasso senza punti, ha la possibilità di riscattarsi già da domani, quando sarà ospite della Vis Pesaro per la settima giornata di campionato. La seconda trasferta consecutiva porta i rossoblù a giocare contro una delle sorprese dello scorso campionato (sesto posto al termine della regular season), che però quest’anno non è partita al meglio delle proprie possibilità; i biancorossi marchigiani, infatti, hanno raccolto finora 6 punti in altrettante partite, frutto di una vittoria (in casa contro il Livorno), tre pareggi (contro Pineto in trasferta e contro Rimini e Pianese in casa) e due sconfitte (contro l’Arezzo e contro il Forlì nell’ultima giornata, entrambe lontano dal "Benelli"). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
