serie b per il mantova la delicata sfida col frosinone la probabile formazione

Mantova – Il ruolino di marcia con il quale il Mantova ha iniziato il Campionato (una vittoria e tre sconfitte, due delle quali nelle ultime due gare) ha reso particolarmente delicata la partita dei virgiliani con il Frosinone. I gialloazzurri, al contrario dei biancorossi, sono partiti con il piede giusto e al momento non solo sono ancora imbattuti, ma stanno anche pensando di poter alzare l’asticella delle ambizioni. Il cammino del torneo cadetto è ancora lungo e tutto da scrivere, ma la formazione di mister Possanzini non deve perdere altro tempo per rialzare la testa. In questo senso è stato molto chiaro i l dt Christian Botturi, che ha ribadito: “In questo frangente le parole non servono, il nostro pensiero dev’essere quello di lavorare, lavorare e lavorare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

