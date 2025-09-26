Serie B Nazionale Chinellato il pescatore si è già preso gli Herons

Tolto Lukas Aukstikalnis è stato forse il volto nuovo di casa Fabo Herons Montecatini che più ha avuto gli occhi dei tifosi puntati addosso. Ed erano sguardi di diffidenza, che a volerli interpretare sembrava dicessero "ci hai fatto tanto soffrire, ora vedi di farti perdonare". Nella mente dei sostenitori rossoblù infatti era ancora impressa l’immagine di un Riccardo Chinellato ebbro di gioia in un PalaTerme ammutolito al termine di una delle imprese più incredibili della sua carriera, la promozione in A2 in gara-5 di finale playoff con una Del Fes Avellino praticamente decimata dagli infortuni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

