Pescara e Modena per riscrivere la storia, lo Spezia per sfatare un tabù. Questi sono solo alcuni temi che introducono la 5a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend,. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)