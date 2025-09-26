Serie B 2025 26 - Diretta LaB Channel 5a Giornata | Palinsesto e Telecronisti Prime Video OneFootball

Digital-news.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pescara e Modena per riscrivere la storia, lo Spezia per sfatare un tabù. Questi sono solo alcuni temi che introducono la 5a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend,. 🔗 Leggi su Digital-news.it

serie b 2025 26 diretta lab channel 5a giornata palinsesto e telecronisti prime video onefootball

© Digital-news.it - Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

In questa notizia si parla di: serie - diretta

DAZN porta la Serie A all’estero: le partite in diretta nel Regno Unito, Irlanda e USA (in spagnolo)

Spalletti di nuovo in Serie A: annunciato in diretta | CM.IT

Spalletti di nuovo in Serie A: annunciato in diretta | ESCLUSIVO

serie b 2025 26Serie B Interregionale - 1a giornata 25-26: calendario, risultati, classifiche - Prende il via con la prima giornata della stagione regolare, spalmata su due giorni dal 27 al ... Lo riporta pianetabasket.com

Arbitri 5° giornata di Serie B 2025/26: designazioni e precedenti - Davide Massa torna in cadetteria per dirigere il big match Cesena- Come scrive calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Serie B 2025 26