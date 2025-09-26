Serie B 2025 26 - Diretta DAZN 5a Giornata | Palinsesto e Telecronisti
La sfida tra Catanzaro e Juve Stabia, in programma venerdì 26 settembre alle ore 20:30 allo stadio Nicola Ceravolo, aprirà la 5ª giornata di Serie BKT e sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita. Il Catanzaro di mister Aquilani ha raccolto 4 punti nelle prime giornate e, dopo quattro pareggi consecutivi, cerca la prima vittoria stagionale per dare una svolta al cammino in camp. 🔗 Leggi su Digital-news.it
In questa notizia si parla di: serie - diretta
DAZN porta la Serie A all’estero: le partite in diretta nel Regno Unito, Irlanda e USA (in spagnolo)
Spalletti di nuovo in Serie A: annunciato in diretta | CM.IT
Spalletti di nuovo in Serie A: annunciato in diretta | ESCLUSIVO
+++LIVE MARTINA-FIDELIS ANDRIA: IN DIRETTA DALLO STADIO "TURSI" DI MARTINA FRANCA – SERIE D – GIRONE H – QUARTA GIORNATA #semprefuoriperilcalcio - facebook.com Vai su Facebook
SERIE A | In campo Inter-Sassuolo DIRETTA e FOTO #ANSA - X Vai su X
Serie B Interregionale - 1a giornata 25-26: calendario, risultati, classifiche - Prende il via con la prima giornata della stagione regolare, spalmata su due giorni dal 27 al ... Scrive pianetabasket.com
Arbitri 5° giornata di Serie B 2025/26: designazioni e precedenti - Davide Massa torna in cadetteria per dirigere il big match Cesena- Riporta calciomagazine.net