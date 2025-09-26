La sfida tra Catanzaro e Juve Stabia, in programma venerdì 26 settembre alle ore 20:30 allo stadio Nicola Ceravolo, aprirà la 5ª giornata di Serie BKT e sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita. Il Catanzaro di mister Aquilani ha raccolto 4 punti nelle prime giornate e, dopo quattro pareggi consecutivi, cerca la prima vittoria stagionale per dare una svolta al cammino in camp. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti