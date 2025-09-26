Serie A Women' s Cup Juventus Women-Roma | probabili formazioni e dove vederla in tv

Sabato 27 settembre 2025 il Romeo Menti di Castellammare di Stabia si vestirà a festa per una serata che profuma di storia. Alle 17:30 andrà in scena Juventus Women-Roma, finale della prima edizione della Serie A Women’s Cup, con le bianconere decise a sollevare il primo trofeo della stagione e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

