Serie A quinta giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare
Milano, 26 settembre 2025 - Archiviate la Coppa Italia e l'Europa League, torna la Serie A, che riprende dalla quinta giornata. Il turno verrà inaugurato da Como-Cremonese. Due le partite di cartello: Juventus - Atalanta, in programma sabato alle 18, e Milan-Napoli, in calendario per domenica sera. Le altre big proveranno ad approfittare di questi scontri diretti. A cominciare dall' Inter, impegnata a Cagliari. Impegno casalingo invece per la Roma, che accoglie l' Hellas Verona. Tutto da seguire il derby toscano fra Pisa e Fiorentina, divise da appena un punto in classifica. La Lazio va in cerca di riscatto sul campo del Genoa, mentre il Bologna è ospite del Lecce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - quinta
Slow Horses inarrestabile: Apple TV+ rinnova la serie per una settima stagione, prima del debutto della quinta
The Bear: le quattro stagioni della serie sensoriale di Disney+, in attesa della quinta
Matera. “Imma Tataranni” torna senza Calogiuri: Alessio Lapice saluta la serie, quinta stagione in arrivo su Rai 1
Il fischietto di Forlì guiderà la sfida della quinta giornata di Serie A. - facebook.com Vai su Facebook
| SERIE D Quinta giornata del Girone A di Serie D, terzo derby ligure: la nostra prima squadra affronterà domenica il Sestri Levante a Genova - X Vai su X
Serie A probabili formazioni 5a giornata: squalificati, indisponibili. La guida completa - Si apre la quinta giornata di Serie A che offre due big match di grande peso specifico, Juventus- Riporta msn.com
Probabili formazioni Serie A 2025/26: Quinta giornata completa - Scopri le probabili formazioni della 5ª giornata di Serie A 2025/26: Juventus- Secondo atomheartmagazine.com