Milano, 26 settembre 2025 - Archiviate la Coppa Italia e l'Europa League, torna la Serie A, che riprende dalla quinta giornata. Il turno verrà inaugurato da Como-Cremonese. Due le partite di cartello: Juventus - Atalanta, in programma sabato alle 18, e Milan-Napoli, in calendario per domenica sera. Le altre big proveranno ad approfittare di questi scontri diretti. A cominciare dall' Inter, impegnata a Cagliari. Impegno casalingo invece per la Roma, che accoglie l' Hellas Verona. Tutto da seguire il derby toscano fra Pisa e Fiorentina, divise da appena un punto in classifica. La Lazio va in cerca di riscatto sul campo del Genoa, mentre il Bologna è ospite del Lecce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A, quinta giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare