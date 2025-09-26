Serie A Juventus-Atalanta | probabili formazioni e dove vederla in tv

La Juventus archivia il pari di Verona e si prepara a un appuntamento che promette scintille: sabato 27 settembre, alle ore 18, l’Allianz Stadium ospiterà la sfida contro l’Atalanta, valida per la 5ª giornata di Serie A.Lo Stadium sarà completamente esaurito, con i tifosi pronti a spingere i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: serie - juventus

Real Madrid, dopo Modric un altro veterano verso la Serie A: la Juventus fa sul serio

Serie A femminile, Parma-Juventus Women 0-2. Partenza sprint: gol e highlights

Serie A, Juventus-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv

vs La Juventus vince la super sfida contro l’Inter e raggiunge la Roma in #SerieAWomenscup - X Vai su X

La Juventus si aggiudica la seconda semifinale di Serie A Women's Cup contro l'Inter e raggiunge la Roma in finale. I dettagli nel primo commento con l'articolo completo. - facebook.com Vai su Facebook

Probabili formazioni Juventus-Atalanta: scalpita David, cosa filtra su Pasalic e Krstovic - Atalanta sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky a partire dalle 18:00 di sabato 27 settembre 2025. Scrive fantamaster.it

Pronostico Juventus-Atalanta: a Torino non accade dal 2018 - Atalanta è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: formazioni, pronostico, tv, streaming. Secondo ilveggente.it