Serie A Gold | sfida casalinga per Junior Fasano contro la Macagi Cingoli
FASANO - Messa alle spalle la bella vittoria di Merano, tornerà a giocare davanti ai propri tifosi la Junior Fasano, che alle 19 di sabato 27 settembre, ospiterà la Macagi Cingoli nella quarta giornata della Serie A Gold. La formazione biancazzurra, che recupera anche l’algerino Nidhal Blida, si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: serie - gold
Booster Gold: ci sono finalmente novità sulla serie tv HBO Max, giusto in tempo per il Comic-Con
Booster Gold: creatore dalla serie Our Flag Means Death
Booster Gold: la serie ha assunto il creatore di Our Flag Means Death
Il terzo sabato di Serie A Gold conferma in testa, ma la progressione più importante è di , autore di 9 reti nella vittoria della Junior Fasano a Merano! #ItaliaPallamano - facebook.com Vai su Facebook
Serie A Gold: sfida casalinga per Junior Fasano contro la Macagi Cingoli - Reduce dalla vittoria a Merano e con il rientro di Blida, i biancazzurri affrontano gli avversari nel quarto turno. Da today.it