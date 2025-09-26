Torna il grande calcio della Serie A tutto da vivere minuti per minuto. Lo schema non cambia: ogni giornata, dieci incontri di calcio da seguire tra DAZN e Sky. SABATO 27 SETTEMBRE 2025 Ore 15:00. Como-Cremonese – in diretta su DAZN. Telecronaca di Luca Farina ed Alessandro Budel. Ore 18:00. Juventus-Atalanta – in diretta su DAZN. Telecronaca di Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini. Ore 20:45. Cagliari-Inter – in diretta su DAZN. Telecronaca di Dario Mastroianni ed Antonio De Gennaro. In diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e su NOW. DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 Ore 12:30. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SERIE A 2025/2026: LE PARTITE DELLA 5° GIORNATA. CANALI, ORARI E TELECRONACA