seriate ripartono i lavori alla scuola media aldo moro

Seriate. Ripartiranno ufficialmente lunedì prossimo i lavori di riqualificazione della scuola media Aldo Moro ripartiranno ufficialmente lunedì prossimo: il cantiere, dopo l’ abbandono da parte dell’impresa aggiudicataria, è stato affidato all’impresa Manenti Battista srl di San Paolo d’Argon. “Restituiremo ai nostri studenti e alle famiglie una scuola completamente ristrutturata, sicura e moderna – dichiara il sindaco Gabriele Cortesi -. Di fronte a un problema generato dall’irresponsabilità di altri, non ci siamo persi in chiacchiere inutili ma abbiamo lavorato con determinazione assoluta per arrivare a una soluzione concreta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

