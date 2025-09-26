L’intervento del Presidente Sergio Mattarella segna un momento cruciale nella missione umanitaria della Flotilla diretta verso Gaza. Con un appello accorato, il Capo dello Stato ha esortato gli attivisti ad accettare una proposta di mediazione, con l’obiettivo primario di salvaguardare l’incolumità e garantire la consegna di aiuti vitali. Tuttavia, la risposta della Global Sumud Flotilla è stata un fermo rifiuto. Il Presidente Mattarella ha espresso profonda preoccupazione per il valore della vita umana, che a Gaza sembra aver perso ogni significato. Il suo appello si è concentrato sulla necessità di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona e di preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sergio Mattarella e il no di Sumud Flotilla: perché gli attivisti rifiutano la mediazione per Gaza?