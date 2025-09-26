Sergio Mattarella e il no di Sumud Flotilla | perché gli attivisti rifiutano la mediazione per Gaza?
L’intervento del Presidente Sergio Mattarella segna un momento cruciale nella missione umanitaria della Flotilla diretta verso Gaza. Con un appello accorato, il Capo dello Stato ha esortato gli attivisti ad accettare una proposta di mediazione, con l’obiettivo primario di salvaguardare l’incolumità e garantire la consegna di aiuti vitali. Tuttavia, la risposta della Global Sumud Flotilla è stata un fermo rifiuto. Il Presidente Mattarella ha espresso profonda preoccupazione per il valore della vita umana, che a Gaza sembra aver perso ogni significato. Il suo appello si è concentrato sulla necessità di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona e di preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: sergio - mattarella
Sarà conferito al presidente Sergio Mattarella il premio Burgio: “Difende i diritti dei bambini”
Sergio Mattarella torna in Trentino
Roma Rebibbia, è allerta massima nel silenzio delle istituzioni: sventato un nuovo suicidio. Gianni Alemanno: “Scriverò ancora a Sergio Mattarella”
la Repubblica. . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un appello alla Global Sumud Flotilla: "Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la pop - facebook.com Vai su Facebook
Sergio #Mattarella: "Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona. A questo scopo e - X Vai su X
Sergio Mattarella alla Flotilla: «Accettate la mediazione». La risposta: «No, non cambiamo rotta». Perché rifiutano l'aiuto e la minaccia di Israele - Sergio Mattarella lancia un appello alla Global Sumud Flotilla, dopo il «no» della missione alla mano tesa del governo italiano per la consegna degli aiuti. Scrive msn.com
Gaza, dalla Flotilla no alla consegna degli aiuti. L’appello di Mattarella: raccolgano la disponibilità per preservare l’obiettivo ed evitare il rischio di incolumità ... - Un appello dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché la Global Sumud Flotilla ceda al Patriarcato di Gerusalemme gli aiuti ... Secondo ildiariodellavoro.it