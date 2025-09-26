Sergio Mattarella alla Flotilla | Accettate la mediazione La risposta | No non cambiamo rotta Perché rifiutano l' aiuto e la minaccia di Israele
Sergio Mattarella lancia un appello alla Global Sumud Flotilla, dopo il «no» della missione alla mano tesa del governo italiano per la consegna degli aiuti. «Al fine di. 🔗 Leggi su Leggo.it
Peppe #Provenzano afferma che il #PD condivide l'appello di Sergio #Mattarella a una mediazione del Patriarcato Latino di Gerusalemme per conseguire l'obiettivo umanitario della missione Flotilla, riconoscendone l'alto valore. @ultimora_pol - X Vai su X
la Repubblica. . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un appello alla Global Sumud Flotilla: "Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la pop - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella chiede alla Flotilla di fermarsi - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un appello alle persone a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla, la grande iniziativa civile per portare cibo e altri beni essenzia ... Scrive ilpost.it
Flotilla, l'appello di Sergio Mattarella: "Non rischiate l'incolumità" - Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha rivolto un invito agli attivisti della Flotilla: "Evitate rischi". Riporta notizie.it