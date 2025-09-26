Serena Williams e la pianta di cotone in hotel | Non va bene

(Adnkronos) – Serena Williams a disagio in hotel. L'ex numero 1 del tennis mondiale, 44 anni, sui social mostra l'interno della camera d'albergo a New York. A catturare l'attenzione è una decorazione su un tavolino: "Come ci sentiamo davanti al cotone come decorazione?", chiede l'ex fuoriclasse. Il cotone, nella storia degli Stati Uniti, è collegato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

