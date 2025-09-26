Serata di osservazione astronomica dal cuore del Parco delle Foreste Casentinesi

Forlitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La magia del cielo stellato e la possibilità di immergersi nella magia delle costellazioni. Domenica 28 settembre viene organizzato un appuntamento serale dedicato proprio all'osservazione del cielo, all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. A guidare l'evento sarà Claudio Lelli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: serata - osservazione

Canne della Battaglia: “Armstrong e la conquista della Luna”, stasera spettacolo e osservazione Astronomia e archeologia, ieri la serata di Egnazia

“Orto sotto le stelle”, una serata dedicata all’osservazione astronomica

Serata di osservazione astronomica e buona cucina alla Parrocchia di San Giorgio

Serata di osservazione astronomica dal cuore del Parco delle Foreste Casentinesi - Domenica 28 settembre viene organizzato un appuntamento serale dedicato proprio all'osservazione del cielo, ... forlitoday.it scrive

serata osservazione astronomica cuoreNotte internazionale della Luna - Domenica 5 ottobre doppio appuntamento al Parco archeologico di Lilibeo: visita guidata a Capo Boeo e osservazione della Luna con ORSA Palermo. Segnala marsalalive.it

Cerca Video su questo argomento: Serata Osservazione Astronomica Cuore