Sequestro shock nel Ragusano diciassettenne strappato agli amici da commando mascherato
Nel cuore del quartiere Forcone di Vittoria, la serata di ieri si è trasformata in un incubo per una famiglia di commercianti e per l’intera comunità ragusana. Due uomini armati e mascherati hanno messo in atto un sequestro di persona ai danni di un diciassettenne, figlio di una nota famiglia del settore ortofrutticolo locale, strappandolo letteralmente dal gruppo di coetanei con cui trascorreva il tempo. L’azione criminale si è consumata con una precisione che lascia gli inquirenti perplessi e preoccupati. I malviventi conoscevano perfettamente l’identità della vittima: hanno pronunciato il suo nome prima di costringerlo a salire su una delle due auto utilizzate per l’operazione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
