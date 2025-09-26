Sequestro di persona nel Ragusano | 17enne figlio di un noto commerciante agricolo rapito in piazza a Vittoria
I due sconosciuti sono arrivati su una panda nera, con il volto coperto. Hanno caricato il giovane di 17 anni sull’auto e, scortati da un’altra panda bianca, lo hanno portato via. È un sequestro di persona quello avvenuto nella serata del 25 settembre, intorno alle 21.30, in una piazzetta del rione Forcone di Vittoria, grosso centro agricolo del Ragusano. La vittima è il figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo della zona. Secondo quanto raccontato dai testimoni, prima di caricarlo in auto gli autori del sequestro lo avrebbero chiamato per nome e avrebbero detto agli altri giovani presenti di non preoccuparsi, perché era soltanto lui l’obiettivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
