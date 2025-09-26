Sequestro di circa 1,2 tonnellate di conserve vegetali nel brindisino Carabinieri Nas

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nell’ambito di mirati servizi volti a contrastare le irregolarità nel settore alimentare, intensificati a seguito dei recenti casi di botulismo, i Carabinieri del N.A.S. di Taranto hanno operato una verifica igienico-sanitaria presso uno stabilimento di produzione di conserve vegetali della provincia di Brindisi. La verifica, scaturita da una minuziosa attività ispettiva del N.A.S., ha permesso di riscontrare la non conformità di oltre 1.200 Kg di vegetali sott’olio, confezionati in vasi di vetro privi di etichettatura e di qualsivoglia informazione utile a garantirne la rintracciabilità alimentare. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Sequestro di circa 1,2 tonnellate di conserve vegetali nel brindisino Carabinieri Nas

