Sequel di The Social Network | data d’uscita trama cast e un’attrice premio Oscar
annuncio del sequel di “the social network” e dettagli sulla produzione. Una nuova fase si apre nel racconto della storia di Facebook con la conferma di un sequel diretto al grande successo del biopic originale. Il progetto, ancora in fase di sviluppo, promette di approfondire gli aspetti più critici e meno noti dell’impero digitale fondato da Mark Zuckerberg, offrendo uno sguardo più approfondito sui lati oscuri del social network. informazioni sul nuovo film: titolo, regista e data di uscita. titolo e data di lancio. Il film sarà intitolato “The Social Reckoning”. La sua uscita è prevista per il 9 ottobre 2026, annunciando così l’arrivo nelle sale tra circa un anno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Mikey Madison e Jeremy Allen White in trattative per unirsi al sequel di The Social Network
Mikey madison e jeremy allen white nel sequel di the social network
Il progetto del sequel di "The Social Network" si fa sempre più concreto. Le riprese inizieranno a ottobre, sotto la direzione di Aaron Sorkin! ? Non ci saranno i grandi protagonisti del primo celebre capitolo, ma chi li rimpiazzerà non li farà certo rimpiangere.
The Social Reckoning: svelato il titolo ufficiale del sequel di The Social Network - The Social Reckoning, sequel di The Social Network di Aaron Sorkin, uscirà il 9 ottobre 2026 con un cast di grandi nomi.
The Social Network 2, Bill Burr in trattative per il sequel - Il sequel di The Social Network continua ad ampliare il suo cast: pare che il comico Bill Burr sia in fase di trattative per unirsi al film.