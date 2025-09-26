Sequel di the social network | data di uscita e titolo svelati

annuncio ufficiale per il sequel di “The Social Network”. Una notizia di grande rilievo nel panorama cinematografico è stata annunciata da Sony Pictures: il secondo capitolo di “The Social Network” ha finalmente una data di uscita e un titolo ufficiale. La pellicola, intitolata “The Social Reckoning”, sarà distribuita nelle sale a partire dal 9 ottobre 2026. Questa novità suscita grande interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, promettendo di approfondire ulteriormente la storia legata al mondo dei social media e alle figure che lo hanno plasmato. determinazione del titolo e data di uscita. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

