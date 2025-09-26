Sequel di the social network | data di uscita e titolo svelati
annuncio ufficiale per il sequel di “The Social Network”. Una notizia di grande rilievo nel panorama cinematografico è stata annunciata da Sony Pictures: il secondo capitolo di “The Social Network” ha finalmente una data di uscita e un titolo ufficiale. La pellicola, intitolata “The Social Reckoning”, sarà distribuita nelle sale a partire dal 9 ottobre 2026. Questa novità suscita grande interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, promettendo di approfondire ulteriormente la storia legata al mondo dei social media e alle figure che lo hanno plasmato. determinazione del titolo e data di uscita. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: sequel - social
Film in arrivo che supereranno il sequel di social network
Mikey Madison e Jeremy Allen White in trattative per unirsi al sequel di The Social Network
Mikey madison e jeremy allen white nel sequel di the social network
Il progetto del sequel di "The Social Network" si fa sempre più concreto. Le riprese inizieranno a ottobre, sotto la direzione di Aaron Sorkin! ? Non ci saranno i grandi protagonisti del primo celebre capitolo, ma chi li rimpiazzerà non li farà certo rimpiangere. A - facebook.com Vai su Facebook
2/7 Ieri mattina volevo fare un salto alla manifestazione per Gaza,a Bologna, e ho chiesto a ChatGPT quale fosse il percorso. Mi ha risposto che non gli risultava ci fosse una manifestazione a Bologna. Aggiungendo: "vuoi che cerchi meglio, sui social, fra i gior - X Vai su X
The Social Network 2, Bill Burr in trattative per il sequel - Il sequel di The Social Network continua ad ampliare il suo cast: pare che il comico Bill Burr sia in fase di trattative per unirsi al film. Come scrive comingsoon.it
Aaron Sorkin’s ‘Social Network’ Sequel Will Star Jeremy Strong — Not Jesse Eisenberg — As Mark Zuckerberg - Aaron Sorkin's sequel to 'The Social Network' will star Jeremy Strong as Mark Zuckerberg alongside Mikey Madison, Jeremy Allen White, and Bill Burr. Riporta indiewire.com