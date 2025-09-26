Sequel di Edge of Tomorrow con Tom Cruise in arrivo nel 2026
Le recenti evoluzioni nel mondo del cinema indicano un rinnovato interesse verso progetti di grande rilievo, tra cui il possibile ritorno di un sequel molto atteso. In particolare, si sta consolidando la possibilità di realizzare Edge of Tomorrow 2, seguito del film cult del 2014 diretto da Doug Liman e interpretato da Tom Cruise e Emily Blunt. Questa operazione rappresenta una delle principali novità nel panorama cinematografico, grazie anche al supporto della Warner Bros. e alle dichiarazioni dei protagonisti coinvolti. lo stato attuale del progetto. Le riprese di un nuovo film intitolato Deeper, che avrebbe dovuto coinvolgere ancora Tom Cruise e Ana de Armas, sono state temporaneamente posticipate a causa di problemi legati al finanziamento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Edge of Tomorrow: il sequel con Tom Cruise potrebbe concretizzarsi nel 2026
