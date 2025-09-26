SenzaFiltro | Gnut-D' Alessandro Flo Emanuele Colandrea a Casilino Sky Park

Romatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gnut-D'Alessandro, Flo ed Emanuele Colandrea protagonisti della terza serata di SenzaFiltro, il nuovo festival dedicato alla canzone d’autore, nato dall’incontro tra L’Asino Che Vola e il Casilino Sky Park. L’appuntamento è domenica 28 settembre alle ore 21:00.Un palco dove voci autentiche. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: senzafiltro - gnut

senzafiltro gnut d alessandroRoma, al Casilino Sky Park e L’Asino Che Vola debutta “SenzaFiltro” - È partito il 7 settembre dal tetto del Casilino Sky Park, sospeso sopra Roma Est, SenzaFiltro, il nuovo festival dedicato alla canzone ... Secondo msn.com

