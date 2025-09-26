SenzaFiltro | Gnut-D' Alessandro Flo Emanuele Colandrea a Casilino Sky Park
Gnut-D'Alessandro, Flo ed Emanuele Colandrea protagonisti della terza serata di SenzaFiltro, il nuovo festival dedicato alla canzone d’autore, nato dall’incontro tra L’Asino Che Vola e il Casilino Sky Park. L’appuntamento è domenica 28 settembre alle ore 21:00.Un palco dove voci autentiche. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: senzafiltro - gnut
Ben trovati Asini. Qui per informarvi che Giovedì 25 settembre ‘25 dalle 21.00 sul palco del @casilinoskypark andrà in scena la seconda serata del SenzaFiltro Festival. MOMO: cantautrice abruzzese, la sue è una musica d’autore lontana da imposizioni comm - facebook.com Vai su Facebook
Roma, al Casilino Sky Park e L’Asino Che Vola debutta “SenzaFiltro” - È partito il 7 settembre dal tetto del Casilino Sky Park, sospeso sopra Roma Est, SenzaFiltro, il nuovo festival dedicato alla canzone ... Secondo msn.com