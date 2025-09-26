Senza braccia ma con la forza di un leone | Nicholas Deplano ‘conquista’ la patente e guida con i piedi
Un sogno diventato realtà. La sua è una storia che commuove e ispira. Nicholas Deplano, 24 anni, originario di Badalucco, in provincia di Imperia, è nato senza arti superiori. Un limite fisico che avrebbe potuto condizionare la sua vita quotidiana e le sue aspirazioni, ma che lui ha trasformato in una sfida personale da vincere. Oggi può dire di avercela fatta: dopo anni di sacrifici, burocrazia e attese, ha ottenuto la patente di guida e può finalmente guidare un’auto speciale utilizzando i piedi. Per molti la patente è solo un documento banale, un passaggio obbligato verso l’età adulta. Per Nicholas, invece, rappresenta la conquista della libertà e dell’indipendenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: braccia - forza
Cabiate, inferno di fango sul torrente: i residenti salvati a forza di braccia
La Forza Di Una Donna, Anticipazioni Spagnole: Sarp Muore Tra Le Braccia Di Bahar!
Sarp muore tra le braccia di bahar in La forza di una donna: anticipazioni spagnole
InfoCilento.it. . Ha accettato e vinto una sfida audace: percorrere a remi il tratto di mare che separa Agropoli da Licosa e ritorno. L’intera tratta, pari a un totale di 16 miglia marine, è stata affrontata con la sola forza delle braccia, una dimostrazione di tenacia e p - facebook.com Vai su Facebook
Senza braccia, prende la patente: l’impresa di Nicholas Deplano. “Finalmente inizia la mia nuova vita” - Il giovane deejay ligure ce l’ha fatta dopo un percorso a ostacoli lungo sei anni. Segnala quotidiano.net
Zuppi, 'ascoltiamo papa Leone senza fare confronti' - "Impareremo a conoscere papa Leone, abbiamo avuto in questi giorni tante notizie sulla sua vita, ma non facciamo confronti. Si legge su ansa.it