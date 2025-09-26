Senza braccia ma con la forza di un leone | Nicholas Deplano ‘conquista’ la patente e guida con i piedi

Un sogno diventato realtà. La sua è una storia che commuove e ispira. Nicholas Deplano, 24 anni, originario di Badalucco, in provincia di Imperia, è nato senza arti superiori. Un limite fisico che avrebbe potuto condizionare la sua vita quotidiana e le sue aspirazioni, ma che lui ha trasformato in una sfida personale da vincere. Oggi può dire di avercela fatta: dopo anni di sacrifici, burocrazia e attese, ha ottenuto la patente di guida e può finalmente guidare un’auto speciale utilizzando i piedi. Per molti la patente è solo un documento banale, un passaggio obbligato verso l’età adulta. Per Nicholas, invece, rappresenta la conquista della libertà e dell’indipendenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

