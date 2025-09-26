Senza braccia ma con la forza di un leone | Nicholas Deplano ‘conquista’ la patente e guida con i piedi

Notizieaudaci.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sogno diventato realtà. La sua è una storia che commuove e ispira. Nicholas Deplano, 24 anni, originario di Badalucco, in provincia di Imperia, è nato senza arti superiori. Un limite fisico che avrebbe potuto condizionare la sua vita quotidiana e le sue aspirazioni, ma che lui ha trasformato in una sfida personale da vincere. Oggi può dire di avercela fatta: dopo anni di sacrifici, burocrazia e attese, ha ottenuto la patente di guida e può finalmente guidare un’auto speciale utilizzando i piedi. Per molti la patente è solo un documento banale, un passaggio obbligato verso l’età adulta. Per Nicholas, invece, rappresenta la conquista della libertà e dell’indipendenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

senza braccia ma con la forza di un leone nicholas deplano 8216conquista8217 la patente e guida con i piedi

© Notizieaudaci.it - Senza braccia ma con la forza di un leone: Nicholas Deplano ‘conquista’ la patente e guida con i piedi

In questa notizia si parla di: braccia - forza

Cabiate, inferno di fango sul torrente: i residenti salvati a forza di braccia

La Forza Di Una Donna, Anticipazioni Spagnole: Sarp Muore Tra Le Braccia Di Bahar!

Sarp muore tra le braccia di bahar in La forza di una donna: anticipazioni spagnole

senza braccia forza leoneSenza braccia, prende la patente: l’impresa di Nicholas Deplano. “Finalmente inizia la mia nuova vita” - Il giovane deejay ligure ce l’ha fatta dopo un percorso a ostacoli lungo sei anni. Segnala quotidiano.net

Zuppi, 'ascoltiamo papa Leone senza fare confronti' - "Impareremo a conoscere papa Leone, abbiamo avuto in questi giorni tante notizie sulla sua vita, ma non facciamo confronti. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Senza Braccia Forza Leone