Senza braccia dalla nascita | Ho preso la patente ora inizia un’altra vita
A Badalucco, un paesino in provincia di Imperia, lo conoscono tutti. E sanno che nessuno può fermarlo. Anche se è nato senza braccia, un dettaglio che lui non considera un problema. "Il mio corpo si è evoluto per farmi fare tutto". Perché ci sono i piedi. E con i piedi vengono benissimo i disegni, le barchette di carta, i palleggi di Maradona, le scale al pianoforte, le acrobazie sulla consolle del dj. Poi c’è la testa, un vulcano. E la forza di volontà, la capacità di considerare il limite qualcosa con cui arrivare a un compromesso. Ci sono voluti sei anni, per lui che ne ha 24 e nessun tempo da perdere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
