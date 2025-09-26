Senza braccia dalla nascita | Ho preso la patente ora inizia un’altra vita

A Badalucco, un paesino in provincia di Imperia, lo conoscono tutti. E sanno che nessuno può fermarlo. Anche se è nato senza braccia, un dettaglio che lui non considera un problema. "Il mio corpo si è evoluto per farmi fare tutto". Perché ci sono i piedi. E con i piedi vengono benissimo i disegni, le barchette di carta, i palleggi di Maradona, le scale al pianoforte, le acrobazie sulla consolle del dj. Poi c’è la testa, un vulcano. E la forza di volontà, la capacità di considerare il limite qualcosa con cui arrivare a un compromesso. Ci sono voluti sei anni, per lui che ne ha 24 e nessun tempo da perdere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

senza braccia nascita hoSenza braccia dalla nascita: "Ho preso la patente, ora inizia un’altra vita" - Il 24enne Nicholas Deplano con il piede sinistro muoverà il volante della sua auto "Sei anni per realizzare un sogno, i traguardi non si raggiungono aspettando gli altri". Segnala quotidiano.net

