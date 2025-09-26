Luxor, 26 set. (askanews) - Una crociera sul Nilo che permette ai viaggiatori di sentire il fiume, di diventarne parte, di cogliere il suo spirito e quel senso della storia che, grazie alle sue acque, ha informato la civiltà umana. Una scoperta dell'Egitto a un passo diverso, fatta su imbarcazioni curatissime. Il tour operator italiano Kel 12 propone la crociera tra Luxor e Assuan, che a tutti gli effetti si rivela un'esperienza di navigazione e di scoperta. "Il sottotitolo di Kel 12 - ci ha detto Gianluca Rubino, amministratore delegato del tour operator - dice 'cultura del viaggio', la crociera sul Nilo è la cultura del viaggio, su questo non c'è dubbio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sentire il Nilo e vivere l'antico Egitto da un'altra prospettiva