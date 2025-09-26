Sempre meno badanti sempre più in nero | in 4 anni persi 3mila lavoratori domestici

In Italia, quasi due milioni di famiglie usufruiscono dei servizi di colf o badanti. Come già evidenziato altre volte, però, solo la metà di queste gestiscono rapporti regolari e contrattualizzati, mentre altrettante ricorrono al lavoro irregolare, alimentando il sommerso che continua a caratterizzare pesantemente il lavoro domestico. A Bergamo il panorama non cambia, anzi, se possibile, peggiora. Gli ultimi numeri bergamaschi parlano di una popolazione “bisognosa” di circa 60mila persone, delle quali poco più di un decimo (6400) ha trovato posto nelle RSA della provincia. Ne consegue che il numero di meno di 5935 badanti registrati all’INPS è assolutamente insufficiente e sicuramente espressione lampante del tanto sommerso che anima questo specifico settore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sempre meno badanti, sempre più in nero: in 4 anni, persi 3mila lavoratori domestici

