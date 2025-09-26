Selvaggia Lucarelli rifiuta il Grande Fratello il commento di Milly Carlucci spiazza

Personaggi Tv. Il nome di Selvaggia Lucarelli è tornato al centro dell’attenzione televisiva: la giornalista ha infatti rifiutato la proposta di diventare opinionista al Grande Fratello, preferendo confermare la sua presenza come giurata a Ballando con le Stelle. Una scelta che conferma il legame tra la Lucarelli e il programma, oltre a rafforzare l’attesa del pubblico per la nuova stagione che partirà sabato 27 settembre 2025 su Rai 1. La notizia, diffusa da Giuseppe Candela nella sua rubrica su Chi, è stata ripresa durante la conferenza stampa del dancing show Rai, dove Milly Carlucci ha commentato la decisione della sua giurata storica. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Selvaggia Lucarelli rifiuta il “Grande Fratello”, il commento di Milly Carlucci spiazza

