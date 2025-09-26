Selvaggia Lucarelli opinionista del Grande Fratello di Simona Ventura? Ecco la risposta

Simona Ventura avrebbe voluto Selvaggia Lucarelli come opinionista del Grande Fratello. La risposta della giornalista sorprende e svela un retroscena inatteso. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Selvaggia Lucarelli sotto accusa, una nota giornalista la inchioda: «Con Fedez e Ferragni si comportò diversamente» Mancano pochi giorni al ritorno di Ballando con le Stelle e Selvaggia Lucarelli si prepara a sedersi ancora una volta al tavolo della giuria. Ma nel frattempo spunta un retroscena curioso: Mediaset avrebbe tentato di arruolarla come opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello targata Simona Ventura. 🔗 Leggi su Donnapop.it

