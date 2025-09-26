Sella cresce l’attesa Accorsi si abbona | Grande partenza

Mentre la squadra di coach Di Paolantonio sta lavorando alla Baltur Arena per prepararsi all’esordio casalingo contro la Reale Mutua Torino, la società Benedetto XIV Cento desidera informare i suoi tifosi e tutti gli appassionati di basket sulle nuove disposizioni in vigore da questa stagione, visto che sono state introdotte alcune importanti novità. I biglietti da quest’anno saranno strettamente personali. Per accedere sarà obbligatorio presentare un documento d’identità fisico (non sono valide fotocopie o foto sul telefono). Senza documento non sarà consentito l’ingresso. Per favorire controlli ordinati e sicuri, i tifosi sono invitati a presentarsi alle 17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

