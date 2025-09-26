Sei telefonini rinvenuti in carcere Maxi-perquisizione di dodici ore I cellulari posti tutti sotto sequestro

Lanazione.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggressioni al personale sanitario e agli agenti di polizia penitenziaria. Droga recapitata oltre le mura di recinzione con i droni e cellulari che, dietro le sbarre, rappresentano una vera “ricchezza“. Le carceri umbre sono in sofferenza da tempo. Tra le intemperanze di detenuti, in particolare soggetti psichiatrici che, per assenza di strutture adeguate, si trovano a stare con i reclusi comuni determinando una situazione di tensione ancora più forte, il sovraffollamento delle celle e il personale che risulta essere al di sotto dell’organico previsto in una sofferenza quotidiana nella gestione della popolazione detenuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sei telefonini rinvenuti in carcere maxi perquisizione di dodici ore i cellulari posti tutti sotto sequestro

© Lanazione.it - Sei telefonini rinvenuti in carcere. Maxi-perquisizione di dodici ore. I cellulari posti tutti sotto sequestro

In questa notizia si parla di: telefonini - rinvenuti

sei telefonini rinvenuti carcereSei telefonini rinvenuti in carcere. Maxi-perquisizione di dodici ore. I cellulari posti tutti sotto sequestro - Il Sappe: "Si tratta di strumenti che rappresentano un pericolo concreto per la sicurezza interna ed esterna degli istituti penitenziari" . Secondo msn.com

sei telefonini rinvenuti carcereSequestrati 6sei telefoni in carcere: un cellulare nascosto dai detenuti nello scarico del wc - Una vasta perquisizione mirata è stata condotta all’interno del carcere di Capanne tra le 14 del 24 settembre e le 2 del giorno successivo: l’operazione, portata avanti dalla Polizia penitenziaria di ... umbria24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sei Telefonini Rinvenuti Carcere