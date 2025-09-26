C’è forte preoccupazione tra le famiglie che risiedono in prossimità di via Cerquelle, a Lucrezia di Cartoceto, per l’iter di una variante al Prg di Colli al Metauro volta a trasformare un’area di sei ettari compresa tra il Rio delle Cerquelle e l’omonima strada da residenziale a industriale. Area che se da un punto di vista cartografico appartiene al Comune di Colli al Metauro, è di fatto una penisola immersa per ben tre lati nel territorio della frazione cartocetana di Lucrezia. Pertanto, la procedura riguarda molto più da vicino la gente che abita in quest’ultima località. E’ per questo che mercoledì sera più di 50 persone del posto si sono ritrovate sotto il cartello stradale ‘Via Cerquelle’ per discutere della variante e concordare le azioni da porre in atto al fine di tutelare l’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sei ettari per le industrie. Famiglie in rivolta