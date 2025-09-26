Segnala risultato e obiettivi come Mane e Ronaldo vedono i campioni

2025-09-26 21:58:00 Il web non parla d’altro: Sadio Mane e Cristiano Ronaldo sono stati in bersaglio mentre Al-Nassr ha colpito un colpo iniziale nella gara del titolo saudita Pro League con una meritata vittoria per 2-0 ad Al-Ittihad. I campioni in carica al-Ittihad hanno battuto al-Nassr a casa e in trasferta la scorsa stagione e hanno avuto la meglio su al-Nassr nella finale della Supercoppa saudita. Karim Benzema è tornato sul lato al-Ittihad dopo aver perso tre partite a causa di un infortunio, ma non ha potuto ispirare i padroni di casa alla vittoria a Jeddah. Invece è stato l’ex compagno di squadra del Real Madrid Ronaldo è stato lasciato a celebrare dopo aver seguito lo splendido apri del nono minuto di Mane con un colpo di testa di 35 ° minuto per inviare Al-Nassr Top of the Table. 🔗 Leggi su Justcalcio.com