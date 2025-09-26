Sede provvisoria per gli studenti del Marconi-Hack | lavori in corso in via Re David
Procedono i lavori nell'immobile di via Re David destinato a ospitare le 34 classi dell’istituto “G. Marconi – M. Hack” di Bari, la cui sede principale è attualmente interessata da un cantiere finanziato con fondi Pnrr. In mattinata il sindaco metropolitano, Vito Leccese, ha effettuato un. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: sede - provvisoria
Personale ATA a.s. 2025/2026: riconferma provvisoria sulla sede del 2024/2025. Ecco dove
La sede provvisoria ha più aule di quelle richieste - facebook.com Vai su Facebook
A Campobasso quattro giorni di stop delle lezioni e clima acceso nella scuola di via Berlinguer, sede provvisoria per gli alunni della primaria D'Ovidio: necessari lavori di adeguamento dell'edificio #IoSeguoTgr @TgrRai - X Vai su X
Scuola Marconi, sospiro di sollievo. Studenti in sede dopo il crollo. Stop alle soluzioni provvisorie - Il settembre scorso la caduta del controsoffitto portò i ragazzi a doversi dividere in vari locali provvisori. Si legge su lanazione.it
Marconi, studenti rientrati in sede: "È stato un primo giorno di scuola" - Riprese le attività legate ai laboratori: resta fuori l’indirizzo moda Un nuovo primo giorno di scuola per gli alunni dell’Ip Marconi. lanazione.it scrive