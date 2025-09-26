Secondo Novecento in Sicilia | 70 opere di 22 artisti in mostra alla Gam
Da oggi e fino al prossimo 8 dicembre, nello spazio mostre della Galleria d’Arte Moderna di Palermo, si può visitare “Secondo Novecento in Sicilia”, una esposizione curata da Giovanni Bonanno che presenta oltre 70 opere di 22 artisti appartenenti a diverse generazioni. La mostra, promossa dal. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Abbiamo visitato in anteprima alla Gam di Palermo la mostra “Secondo Novecento in Sicilia”. Un viaggio nell'arte contemporanea con oltre settanta opere di ventidue artisti. Nel tg delle 14 Tgr Rai - facebook.com Vai su Facebook
'Arte in Sicilia nel secondo Novecento' a Palazzo Valle Catania - Palazzo Valle a Catania ospita dal 14 ottobre l'esposizione permanente della Fondazione Puglisi Cosentino "Arte in Sicilia nel secondo Novecento", dalle collezioni di Filippo e Anna Pia Pappalardo, ... Segnala ansa.it