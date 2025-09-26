Secondo Novecento in Sicilia | 70 opere di 22 artisti in mostra alla Gam

Da oggi e fino al prossimo 8 dicembre, nello spazio mostre della Galleria d’Arte Moderna di Palermo, si può visitare “Secondo Novecento in Sicilia”, una esposizione curata da Giovanni Bonanno che presenta oltre 70 opere di 22 artisti appartenenti a diverse generazioni. La mostra, promossa dal. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

