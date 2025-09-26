Secondo Bruce Springsteen Donald Trump è la personificazione dello scopo dell’impeachment
Che Bruce Springsteen e Donald Trump non siano migliori amici, ormai si sa. Da mesi, tra il rocker statunitense e il presidente è in corso una guerra combattuta a colpi di frecciatine, dichiarazioni pubbliche, post social e canzoni; la palla, ora, sembra essere passata nuovamente nelle mani del cantautore. Intervistato dal Time, The Boss ha definito il tycoon «la personificazione dello scopo del 25° emendamento e dell’impeachment», per poi aggiungere: «se il Congresso avesse un minimo di coraggio, lo butterebbe nel bidone della spazzatura della storia». «A Trump», ha detto, «non importa nulla di chi resta indietro, ma solo di se stesso e dei multimiliardari che lo hanno sostenuto il giorno dell’insediamento». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
