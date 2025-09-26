Secondo Bruce Springsteen Donald Trump è la personificazione dello scopo dell’impeachment

Metropolitanmagazine.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che Bruce Springsteen e Donald Trump non siano migliori amici, ormai si sa. Da mesi, tra il rocker statunitense e il presidente è in corso una guerra combattuta a colpi di frecciatine, dichiarazioni pubbliche, post social e canzoni; la palla, ora, sembra essere passata nuovamente nelle mani del cantautore. Intervistato dal Time, The Boss ha definito il tycoon «la personificazione dello scopo del 25° emendamento e dellimpeachment», per poi aggiungere: «se il Congresso avesse un minimo di coraggio, lo butterebbe nel bidone della spazzatura della storia». «A Trump», ha detto, «non importa nulla di chi resta indietro, ma solo di se stesso e dei multimiliardari che lo hanno sostenuto il giorno dell’insediamento». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

secondo bruce springsteen donald trump 232 la personificazione dello scopo dell8217impeachment

© Metropolitanmagazine.it - Secondo Bruce Springsteen, Donald Trump è «la personificazione dello scopo dell’impeachment»

In questa notizia si parla di: secondo - bruce

Bruce willis offre la sua migliore performance in un film di 25 anni fa secondo quentin tarantino

Batman 2: la nuova avventura di bruce wayne secondo matt reeves

secondo bruce springsteen donaldSecondo Bruce Springsteen, Donald Trump è «la personificazione dello scopo dell’impeachment» - L'articolo Secondo Bruce Springsteen, Donald Trump è «la personificazione dello scopo dell’impeachment» proviene da Metropolitan Magazine. Come scrive msn.com

Springsteen: «Se il Congresso avesse un po’ di coraggio, butterebbe Trump nel bidone della spazzatura della storia» - Secondo il Boss, il Presidente è «la personificazione dello scopo dell’impeachment», ma ne ha anche per i Dem: «Abbiamo un disperato bisogno di un partito che sia efficace e in grado di parlare alla n ... Scrive rollingstone.it

Cerca Video su questo argomento: Secondo Bruce Springsteen Donald