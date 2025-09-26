Nell’ultimo weekend è partito anche il campionato di Seconda categoria. Il girone A ha fatto registrare ben 7 vittorie (4 esterne) e 1 pareggio. Il commento. " È ancora presto per avere indicazioni sul campionato che abbiamo iniziato ad affrontare- osserva il mister dell’Apecchio Francesco Cantarini che domenica ha battuto la Vigor San Sisto- ma dai risultati di questa prima giornata emerge l’immagine di un girone molto equilibrato, dove ogni partita sarà una battaglia e sarà fondamentale dare sempre il massimo per portare a casa punti preziosi. Per quanto ci riguarda abbiamo iniziato bene il campionato con una vittoria importante contro il San Sisto, una squadra esperta e ben organizzata, che sicuramente sarà tra le protagoniste di questo girone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Seconda Un girone A sul filo dell’equilibrio