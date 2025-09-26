Sebastiano contro Pio | casa Esposito in festa Ecco il primo derby in A dei fratelli prodigio

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Castellammare ad Appiano, passando per Brescia. La storia dei due ragazzi, avversari in Cagliari-Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sebastiano contro pio casa esposito in festa ecco il primo derby in a dei fratelli prodigio

Sebastiano contro Pio: casa Esposito in festa. Ecco il primo derby in A dei fratelli prodigio

sebastiano contro pio casaGdS - Gli Esposito avversari per 90 minuti. Pio è diventato quello che poteva essere Seba - Inter, domani sera la storia si ripeterà con gli Esposito in Cagliari- Riporta msn.com

sebastiano contro pio casaIl derby in famiglia degli Esposito. Inter, Pio per il primo gol in serie A . Che sfida con il fratello Sebastiano - Il maggiore, nerazzurro fino a quest’estate, si è trasferito in Sardegna: "Sbrigati a segnare, altrimenti scappo". Come scrive msn.com

