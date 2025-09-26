Seano avrà la cassa di espansione Sopralluogo del sindaco al cantiere
Cassa di espansione sul Collecchio, due anni dopo l’alluvione di Seano è partito il cantiere. L’invaso che ha un volume di 32.000 metri cubi (corrispondenti a 32 milioni di litri d’acqua) sarà a servizio del fosso Collecchio e della fognatura di Seano, sulla destra idraulica del rio Barberoni. Ieri, il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti e l’ingegner Stefano Venturi hanno presentato con un sopralluogo sul cantiere le caratteristiche dell’opera. Il Comune è l’ente attuatore del progetto e con i propri uffici si è occupato di tutte le fasi procedurali, dagli espropri alla progettazione sino all’affidamento dei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: seano - cassa
Fotogallery | Prima Squadra - Prima Categoria. ? Maliseti Seano - Stella Rossa. tutte le foto di Massimo Lascialfari sul nostro sito internet ufficiale. http://www.maliseticalcio.it/2025/09/23/prima-categoria-fotogallery-maliseti-seano-stella-rossa/ ? #ma Vai su Facebook
Cassa espansione: partito l’iter 180 giorni di lavori da 1,6 milioni - Cassa a uso plurimo sul fosso Collecchio e fosso Barberoni, il Comune di Carmignano ha avviato le procedure per l’assegnazione dei lavori, tramite la Stazione appaltante. Secondo lanazione.it
Nuova cassa di espansione. Niente traffico in via Aretina - Da domani sarà vietato il transito a tutti i mezzi, ma anche pedoni e bici nell’area tra via Argini Arno e via Aretina, nel tratto compreso tra il torrente Cesto e Cascina Restone. Da lanazione.it