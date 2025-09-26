Seano avrà la cassa di espansione Sopralluogo del sindaco al cantiere

Cassa di espansione sul Collecchio, due anni dopo l’alluvione di Seano è partito il cantiere. L’invaso che ha un volume di 32.000 metri cubi (corrispondenti a 32 milioni di litri d’acqua) sarà a servizio del fosso Collecchio e della fognatura di Seano, sulla destra idraulica del rio Barberoni. Ieri, il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti e l’ingegner Stefano Venturi hanno presentato con un sopralluogo sul cantiere le caratteristiche dell’opera. Il Comune è l’ente attuatore del progetto e con i propri uffici si è occupato di tutte le fasi procedurali, dagli espropri alla progettazione sino all’affidamento dei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

