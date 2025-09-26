Se vi piacciono le storie d’amore tormentate e impossibili guardate il film All of You

Dal 26 settembre su Apple TV+ è disponibile in streaming All of You, film inglese romantic drama ambientato in un futuro prossimo in cui esiste un test scientifico per trovare l’anima gemella (e in cui i cellulari, si suppone gli iPhone, sono tutti pieghevoli). Se questa premessa vi ricorda. 🔗 Leggi su Today.it

