se trattassimo gli evasori fiscali come i no vax durante il covid

Immaginate solo un attimo se un giornale intitolasse “qui si muore per colpa degli evasori” o “escludiamo chi non paga le tasse dalla vita civile” e ciò ogni giorno a reti unificate per giorni, settimane, mesi. Durante la pandemia da Covid-19 abbiamo assistito a una fortissima stigmatizzazione dei cosiddetti “No Vax”, ossia di chi sceglieva di non vaccinarsi. Alcuni titoli di giornale sono diventati emblematici (solo per citarne tre tra centinaia): «Qui si muore per colpa dei No Vax» (la Repubblica) «Escludiamo chi non si vaccina dalla vita civile» (Stefano Feltri, Domani) E la dichiarazione dell’assessore valdostano Guichardaz: “meriterebbero davvero un trattamento speciale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

