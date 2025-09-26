Se questo asfalto potesse parlare racconterebbe delle storie straordinarie rombano i motori della Castellana

Nell’anno della 52esima edizione, la cronoscalata della Castellana di Orvieto diventa “super”. Tutto pronto per la bandiera a scacchi di uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati dei motori e delle corse in salita che, dopo aver ospitato negli ultimi anni le finali nazionali Tivm e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

