La Juventus è pronta ad ospitare l’Atalanta per la gara di campionato all’Allianz Stadium: scontro diretto, ma non per Matteo Fantozzi. Gli obiettivi sono altri. Buon inizio stagionale della Juventus, ma c’è da rifarsi dopo il pareggio contro il Verona, non privo di polemiche. La formazione di Igor Tudor deve restare al passo del Napoli, che potrebbe cadere proprio questa giornata contro il Milan, in un altro scontro diretto, che addirittura ha il sapore di Scudetto. Matteo Fantozzi mette pressioni alla Juventus e a Igor Tudor (TvPlay) Matteo Fantozzi a TvPlay ci va giù duro contro l’Atalanta, non considerandola come vera rivale per i primi posti del campionato di Serie A. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “Se non lo fa è molto grave!”: pressione su Tudor e la Juventus