Se l’energia è un bene comune

A Susegana, in provincia di Treviso, nel cuore delle colline patrimonio Unesco dove si produce il prosecco, circa 300 tra cittadini e imprese locali lo scorso aprile si sono messi insieme per generare e condividere energia pulita. È la Comunità energetica rinnovabile di Borgoluce, dal nome dell’azienda agricola che ospita i due impianti fotovoltaici su cui si regge l’iniziativa (potenza complessiva installata: 408 kW). La comunità è sostenuta da Enel, azienda guidata da Flavio Cattaneo, la cui rete elettrica è fondamentale per consentire la condivisione dell’energia. In gergo tecnico si parla di “autoconsumo virtuale”: l’elettricità, cioè, viene prodotta in un luogo – in questo caso l’azienda agricola – e consumata in un altro – le utenze dei membri della comunità – utilizzando la rete come una sorta di “serbatoio” per bilanciare la produzione e il prelievo dell’energia. 🔗 Leggi su Tpi.it

