Scuole strade marciapiedi ed ex Tommaseo | i provvedimenti della giunta

La Giunta comunale di Brindisi, nella seduta di giovedì 25 settembre, ha deliberato per i gradi di istruzione di competenza del Comune e con riferimento all’anno scolastico 20262027 “il mantenimento e conferma del vigente assetto della rete scolastica comunale di sette Istituti Comprensivi, un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

"In un anno scuole rifatte e strade più sicure"

Provincia: 24 milioni per scuole, strade e sicurezza

Città Metropolitana di Napoli: fondi per strade, scuole e progetti sociali

Scuole e strade riaperte: un lento ritorno alla vita. I sei proprietari degli edifici devono garantire la stabilità delle strutture.

Strade, porti, scuole e università. La mobilitazione è ormai permanente La richiesta degli universitari da Nord a Sud è che gli atenei rescindano gli accordi con istituzioni israeliane, mettendo in campo forme di boicottaggio accademico

Scuole, palestra e strade: "Un piano da 5,3 milioni" - di Anna MarchettiSistemazione di otto scuole, progettazione della palestra all’ex Mattatoio, realizzazione di 340 loculi al cimitero di Rosciano, sistemazione delle strade urbane e periferiche e del ... ilrestodelcarlino.it scrive

Genitore multato davanti alla scuola primaria, attraversava fuori dalle strisce per accompagnare il figlio: “Marciapiedi troppo stretti, impossibile rispettare le regole” - Un padre, residente in un comune in provincia di Grosseto è stato multato dalla polizia municipale mentre accompagnava il figlio alla scuola elementare. Da orizzontescuola.it