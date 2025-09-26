Scuole paritarie c’è l’accordo Oltre 160mila euro di contributo
Il Comune di Terre del Reno conferma anche per il triennio 2025-2027 la convenzione con le scuole paritarie dell’infanzia e il nido paritario presenti sul territorio, realtà educative di riferimento per le famiglie di Sant’Agostino, Mirabello, San Carlo e Dosso, insieme alla Fondazione Mantovani. Il contributo comunale passa dai 160mila euro del 2024 ai 165mila euro del 2025. Un incremento di 5.000 euro che, pur contenuto, testimonia l’impegno dell’amministrazione nel garantire continuità e sostegno a questi servizi, reso possibile grazie alla disponibilità delle casse comunali. Terre del Reno è tra i comuni che a livello provinciale eroga più fondi alle scuole paritarie, a dimostrazione di quanto creda nel loro valore educativo e sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: scuole - paritarie
In Sicilia stop ai “diplomifici”, la Regione stringe sui controlli per le scuole paritarie. L’assessore Turano: “Stiamo lavorando per una scuola pubblica che punti su legalità e qualità”
Nuove disposizioni per le scuole paritarie introdotte dalla Legge 79/2025: dalle classi collaterali, al registro elettronico, dagli esami di idoneità a gli incarici nell’Infanzia
Progetti internazionali, metodo Montessori, rette d'oro: vi porto nelle scuole private e paritarie d'Arezzo
Diritto allo studio, approvato in commissione il piano annuale degli interventi Nel corso della seduta via libera anche alle linee guida per il contributo alle famiglie di alunni con disabilità delle scuole paritarie Leggi la notizia https://ow.ly/j4r950X20PJ # - facebook.com Vai su Facebook
Diritto allo studio, approvato in commissione il piano interventi Via libera a contributo alle famiglie di alunni con disabilità delle scuole paritarie Leggi la notizia https://ow.ly/IIp850X20N2 #DirittoAlloStudio #Disabilità #ScuoleParitarie #ConsiglioRegion - X Vai su X
Scuola, le paritarie diminuiscono ma i finanziamenti pubblici aumentano: +43% in 5 anni - Mentre l’istruzione statale sarà soggetta a una cura dimagrante determinata dal calo demografico dei prossimi anni e dalla conseguente contrazione del numero degli ... Riporta repubblica.it
Scuola: Fidae, un corso di alta formazione per massimizzare le opportunità di finanziamento per le paritarie - La Fidae è da sempre impegnata a promuovere l’accesso delle scuole paritarie ai finanziamenti dell’Unione europea gestiti anche in co- Come scrive agensir.it